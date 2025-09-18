Хладно и мъгливо е тази сутрин в планините, съобщиха от ПСС

Подробно търсене

Борислава Бибиновска
БТА, Местност Черната скала (31 август 2025) През летните почивни дни местността Черната скала привлича любители на природата. Много планинари я посещават, за да се докоснат до красотата на Рила планина, която разкрива местността. Маршрутът е сравнително лек и се преминава за по-малко от един час пеш от най-стария зимен курорт Боровец. Черната скала е мястото, където след 9 септември 1944 са избити десетки души от Самоков и селата. На мястото е издигнат железен кръст.Снимка: кореспондент на БТА в Самоков Иван Ласкин (ЛФ)
София ,  
18.09.2025 09:37
 (БТА)

Времето в планините днес е по-хладно в сравнение с изминалите дни, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския червен кръст. Във високите части дори са регистрирани минусови температури, например на връх Ботев е измерен минус един градус.

На места е ветровито, а в района на Централен Балкан е имало и гъста мъгла.

През изминалото денонощие не са регистрирани инциденти, казаха от ПСС.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология над планините днес ще е предимно слънчево, с временни увеличения на облачността. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 15°, на 2000 метра - около 8°.

/ВД/

