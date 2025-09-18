Подробно търсене

Двама са кандидатите за кмет на кметство в старозагорското село Хрищени на частичния местен вот

Кореспондент на БТА в Стара Загора Павлина Дудева
Снимка: Павлина Дудева, кореспондент на БТА в Стара Загора
Стара Загора,  
18.09.2025 09:17
 (БТА)

Двама кандидати ще се борят на предстоящите частични местни избори за кмет на кметство в старозагорското село Хрищени. Това съобщи за БТА председателят на Общинската избирателна комисия (ОИК) Теодора Крумова. 

Кандидати за поста са Богдана Тонева, издигната от "Възраждане", и Радка Желева, издигната от ГЕРБ. Това става известно от решение на ОИК, публикувано на сайта им.

БТА припомня, че с решение на Централната избирателна комисия бяха прекратени пълномощията на избраната през 2023 г. Радка Желева. Предсрочното прекратяване на пълномощията ѝ е извършено по предложение на Общинската избирателна комисия от 30 май тази година. Причината е установяване на несъвместимост за изпълняване на длъжността, тъй като е регистрирана като едноличен търговец. Установено е, че след като е била избрана за кмет на кметство, тя е имала едномесечен срок да предприеме необходимите действия за прекратяване на дейността си като търговец, но не го е направила.

Частичният местен вот в село Хрищени е насрочен за 12 октомври.

/ВД/

