С ритуал под надслов „В памет на големите български държавници“ в Стара Загора ще отбележат Независимостта на България

С ритуал под надслов „В памет на големите български държавници“ в двора на храм „Св. великомъченик Димитър“ в Стара Загора ще бъдат отбелязани 117 години от обявяването на Независимостта на България на 22 септември, съобщиха от пресцентъра на Община Стара Загора. По време на ритуала ще бъдат поднесени венци и цветя.

Тази година официалната церемония по повод Деня на Независимостта няма да се състои пред Паметника на загиналите във войните старозагорци в парк „Александър Стамболийски“ (Алана) поради извършване на ремонтни дейности в парка, уточниха от пресцентъра.

Празничната програма ще започне с молебен, отслужен от старозагорското свещеничество, в Митрополитския храм „Св. великомъченик Димитър“.

Малко по-късно в празничния ден на площада пред община Стара Загора ще се проведе концерт, посветен на Деня на независимостта. В него ще вземат участие Представителен ансамбъл за народни песни и танци „Зорница“ при Народно читалище „Свети Климент Охридски ‒ 1858“ в Стара Загора.

Програмата ще завърши с концерт на Общинския духов оркестър.

На 22 септември 1908 г. в тържествена обстановка в старата столица Велико Търново България отхвърля васалната си зависимост от Турция и провъзгласява пълен държавен суверенитет. Княз Фердинанд, в присъствието на своите министри, прочита Манифест за провъзгласяване на Независимостта. Ретроспекцията от миналото разказва как на 25 септември 1908 г. цар Фердинанд пристига в Стара Загора. Градът е празнично украсен с цветя и венци. Царят е посрещнат с хляб и сол пред специално издигнатата арка. По повод знаменателното събитие Митрополит Методий Кусев отслужва молебен именно в храм „Свети Димитър“, припомниха от местната администрация.