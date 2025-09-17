Светлин Русев подари концерт със сонатите на Изаи и капризите на Паганини за 75-годишнината на проф. Минчо Минчев

Подробно търсене

Кореспондент на БТА във Варна Валентина Добринчева
Светлин Русев изнася двоен рецитал на Международния музикален фестивал „Варненско лято“. Снимка: кореспондент на БТА във Варна Валентина Добринчева
Варна,  
17.09.2025 23:33
 (БТА)

Светлин Русев изнесе двоен рецитал на международния музикален фестивал „Варненско лято“. В първата част той изпълни Шестте сонати за соло цигулка от Йожен Изаи, а във втората - 24-те каприза на Николо Паганини. Концертът бе подарък за 75-годишнината на проф. Минчо Минчев, който присъства на събитието. От есента на 2024 г. Русев свири на цигулката Страдивариус „Барон Витгенщайн“ от 1716 г., закупена през 1977 г. от държавата за Минчо Минчев. 

„Аз съм много щастлив човек по много причини, последната от които е, че този инструмент, който съм имал 48 години, попадна в най-верните ръце. Познавам от малък този вълшебен цигулар, музикант и артист. Човек, който не спира с упорство да продължава да прави всичко, което постига. Бог да го закриля, а ние да го обичаме, защото заслужава!“, каза проф. Минчев от сцената в края на концерта, прегръщайки своя наследник. 

Светлин Русев бе аплодиран дълго след изпълненията си. Той сподели за БТА, че е подготвил програмата с Изаи и Паганини, за да опознае по-добре новия инструмент, на който свири от октомври 2024 г. Изпълнява я за втори път, след концерт през януари т.г. в Сеул. Предстои тя да звучи отново на 19 септември в Пловдив, а на 20 септември в София

Концертът в аулата на Икономическия университет бе последното събитие от тазгодишната програма на музикалния фестивал „Варненско лято“

/ДД/

