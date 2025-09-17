Авиацията се развива бързо, в следващите 20 години трафикът ще се удвои и ще има нужда от кадри, каза за БТА пилотът Марио Бакалов

Авиацията се развива бързо, като прогнозата е в следващите 20 години трафикът да се удвои и ще има нужда от кадри. Това каза за БТА пилотът и мотивационен лектор Марио Бакалов, който взе участие в кариерен форум, посветен на авиацията.

Авиацията е една много динамична и интересна сфера и смятам, че е атрактивна за младите хора, защото все повече искат не да работят от девет до пет, а търсят динамична работа, посочи пилотът. Бакалов допълни, че с развитието на авиационния сектор ще има нужда от хора, които да работят на летището, да произвеждат самолети, по авиокомпаниите и в целия сектор на авиацията.

За всички млади хора бих казал, че моментът е сега, шансът да кандидатствате е сега, призова пилотът. Има авиационна общност, която сега се развива и шансовете са много добри. В тази индустрия постоянно се случва нещо, има много нестандартни и различни процеси, много динамика при пилотите, всеки ден виждаме слънцето, срещаме се с нови хора и виждаме различни държави, добави той.

Бакалов разказа, че неговият път като пилот е започнал, когато майка му го е водела на летището, където е работела и той е наблюдавал самолетите с интерес. По-късно влязъл в пилотската кабина и видял всички бутони за управление на самолета, което го мотивирало да се занимава с тази професия. Кандидатствах в академия за пилоти и след като завърших, бях един от най-младите пилоти, добави той. Започнах да летя из Европа като първи офицер. Когато Европа стана малка за мен, се преквалифицирах да летя на четиримоторен самолет на трансокеанските полети, а след това имах шанса да приземя най-големия пътнически самолет в света – Еърбъс A-380 в София през 2016 г., обясни Бакалов.

Мястото на младите в авиацията и летищата коментираха специалисти в сектора на форума Sofia AirCareer Port – кариерно изложение за търсещите възможности за работа и професионално развитие в авиационната индустрия, което тази година беше част от ,,Кошер" - бизнес и кариерно събитие в България, организирано от Тук-Там. Изложението се проведе в Интер Експо Център. На щанда на Sofia AirCareer Port бяха представени седем водещи компании от авиационния сектор - SOF Connect, Avolta, BULATSA, Fly2sky, Latecoere, Lufthansa Technik Sofia и SSP.