Съветниците в Белене ще гласуват отчет на общинския бюджет за първата половина на годината

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Белене и сметките за средства от Европейския съюз към 30 юни ще гласува на днешното си заседание Общинският съвет в града. Това се посочва в информация, публикуваната на сайта на местната администрация.

Първоначалният бюджет на Община Белене възлиза на 13 275 228 лв., а уточненият план на бюджета към края на юни е в размер на 13 356 049 лева. Увеличението с 80 821 лв. се дължи на промяна в размера на бюджетните взаимоотношения с Централния бюджет (ЦБ) в т.ч. обща субсидия и други трансфери за държавни дейности и промяна в размера на бюджетните взаимоотоншения с ЦБ, е записано в предложението за решение.

Съветниците ще разгледат и предложение за приемане на промени в Наредба за учредяване и упражняване правата на Община Белене в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала.

Кметът Милен Дулев внася предложение за кандидатстване на Община Белене с проект по процедура „Топъл обяд“ по Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 година.

Общинските съветници ще гласуват и дали да бъде предоставено безвъзмездно за управление на Изпълнителна агенция “Инфраструктура на електронното управление“ към Министерството на електронното управление, в изпълнение на инвестиция “Широкомащабно разгръщане на на цифрова инфраструктура на територията на Република България“ по Националния план за възстановяване и устойчивост, на работно помещение на втория етаж в административната сграда на местната администрация. Предложението е помещението да бъде предоставено за срок от десет години.

Дневният ред на сесията включва общо 11 точки, като последната е за изказвания, питания, становища и предложения от граждани.

Заседанието на Общинския съвет трябва да започне в 14:00 ч. в зала 26 на местната администрация.