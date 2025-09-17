Пожар е възникнал в района на село Илинденци в община Струмяни. На този етап няма опасност за жителите на населеното място, съобщи за БТА главен инспектор Стоян Тилев, началник на Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението" (РСПБЗН).

Сигнал за възникналия огън е подаден преди половин час. Горят сухи треви и храсти, но заради силния вятър огънят се разпространява бързо, посочи главният инспектор. Към мястото на пожара пътуват два екипа на пожарната служба в Петрич, както и екипи на пожарните служби в Благоевград и в Сандански.