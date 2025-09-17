Въвеждат се забрани и ограничения на движението по ключови улици в Троян от 19 до 22 септември заради фестивал на сливата

Въвеждат се забрани и ограничения на движението по ключови улици в Троян във връзка с Български фестивал на сливата от 19 до 22 септември, съобщават от местната администрация.

Във връзка с разполагане на щандове на търговци и занаятчии в рамките на „Улица на занаятите“ със заповед на кмета на община Троян Донка Михайлова за времето от 08:00 часа на 19 септември до 20:00 часа на 22 септември се забранява движението, престоят и паркирането на пътни превозни средства по ул. „Димитър Икономов - Димитриката“, от кръговото движение при „Централен Кооперативен Пазар“ до кръстовището с ул. „Захари Стоянов“.

Движението на превозните средства ще се осъществява по обходен маршрут, указван от служителите на полицията и Община Троян. Наложеното ограничение не важи за живущите в района.

Движението по централната улица „Васил Левски“ в Троян също ще бъде временно забранено на 19 септември във връзка с провеждането на традиционно празнично дефиле. В интервала от 17:00 часа до 19:00 часа на 19 септември (петък) пътните превозни средства няма да могат да преминават в участъка от кръстовището при АИР-а до кръстовището на ул. „Васил Левски“ с ул. „Симеон Велики“. Служители на полицията и общината ще указват обходен маршрут на движение.

Движението по забранените участъци ще бъде възстановено непосредствено след преминаването на празничното дефиле на участниците във фестивала. Посетителите на събитието, придвижващи се с автомобили, ще бъдат насочвани към обособени паркинги. Няма да се допуска паркирането на превозни средства по тротоари, банкети и свободни площи, посочват от администрацията.

На 22 септември (понеделник), за времето от 10:45 часа до 11:15 часа, ще бъде създадена временна организация на движението около мемориален комплекс „Вила Ванна“, във връзка с поднасянето на венци по случай Деня на независимостта.

Търговските обекти и заведенията за хранене и развлечение, обособени по повод фестивала, ще могат да работят до 23:00 часа.