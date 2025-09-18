Председателят на Общинския съвет в Завет предлага да се създаде постоянна етична комисия към съвета

Постоянна комисия по етика, молби, жалби и връзки с гражданското общество се предвижда да бъде създадена към Общинския съвет (ОбС) в Завет. Предложението на председателя Ерсин Исмаил е в дневния ред на днешното заседание на ОбС, съобщиха от общинската администрация.

В докладната се посочва, че съгласно измененията и допълненията в Закона за местното самоуправление и местната администрация, засягащи общинските съвети в Република България, се изисква от общинските съвети да създадат постоянно действаща етична комисия, която разглежда сигнали за нарушения и гарантира прилагане на Етичния кодекс. Съгласно новата разпоредба на чл. 37, влезлите в сила актове на съответните компетентни органи, с които се установяват нарушения на Етичния кодекс на общинските съветници, несъвместимост, конфликт на интереси или корупция на общински съветници, се оповестяват публично на сайта на съответния общински съвет при спазване на нормативните изисквания за защита на личните данни, посочва председателят на ОбС в Завет. Той допълва, че с решение на Общинския съвет през юли е приет Етичен кодекс на общинските съветници от Завет.

На редовното си заседание общинските съветници ще разгледат още информация от кмета за текущото изпълнение на бюджета и средства от Европейския съюз. В дневния ред са заложени също докладни за актуализираното разпределение на променения бюджет към края на шестмесечието, актуализиране на бюджета за 2025 г. и разчета за финансиране на капиталови разходи. Сред докладните, които предстои да бъдат обсъдени, са и предложения за предоставяне на активи – собственост на Община Завет, за стопанисване от Общинското предприятие „Воден 2009“ и на помещение – публична общинска собственост, за безвъзмездно право на управление на Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление“ за срок от 10 година. Общинските съветници ще дадат становище и за продажба на недвижими имоти в с. Веселец, както и празно дворно място с площ 585 кв.м в с. Острово.

Общинският съвет ще вземе решение и по утвърждаване на маломерни и слети паралелки в община Завет за учебната 2025/2026 г. и за упълномощаване на представител на Общината в извънредното общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД – Разград.

Във връзка със Закона за въвеждане на еврото с решение на Общинския съвет ще бъдат актуализирани Наредбите за търговската дейност, за насърчаване на инвестициите с общинско значение, за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи от четвърта до шеста категория или части от тях, за условията и реда за установяване жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища и за осъществяване на стопанската дейност на община Завет чрез търговски дружества с общинско участие и чрез общински предприятия.

Част от дневния ред е и докладна за допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост.