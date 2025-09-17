Подробно търсене

Министерският съвет прехвърли на болницата в Кюстендил два апартамента и три ателиета

Кореспондент на БТА в Кюстендил Ярослав Ставрев
Министерският съвет прехвърли на болницата в Кюстендил два апартамента и три ателиета
Министерският съвет прехвърли на болницата в Кюстендил два апартамента и три ателиета
БТА, Кюстендил - болница, снимка: Елица Иванова
Кюстендил,  
17.09.2025 16:27
 (БТА)

Министерският съвет прие решение за даване на съгласие за апортиране на два апартамента и три ателиета, частна държавна собственост, в капитала на Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Никола Василиев“ АД, град Кюстендил, съобщават от пресслужбата на кабинета. 

Предоставените имоти ще се ползват за ведомствени жилища на лекари и специализанти, каквито в момента в болницата има 15, каза БТА директорът на болницата Димитър Стоилов. Той поясни, че жилищата ще трябва да бъдат ремонтирани и обзаведени, което ще отнеме около половин година.

/ТТ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 16:57 на 17.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация