Министерският съвет прехвърли на болницата в Кюстендил два апартамента и три ателиета

Министерският съвет прие решение за даване на съгласие за апортиране на два апартамента и три ателиета, частна държавна собственост, в капитала на Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Никола Василиев“ АД, град Кюстендил, съобщават от пресслужбата на кабинета.

Предоставените имоти ще се ползват за ведомствени жилища на лекари и специализанти, каквито в момента в болницата има 15, каза БТА директорът на болницата Димитър Стоилов. Той поясни, че жилищата ще трябва да бъдат ремонтирани и обзаведени, което ще отнеме около половин година.