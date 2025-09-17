Общинското предприятие "Бургасбус" планира заем за покупка на нови електробуси

Общинското предприятие "Бургасбус" възнамерява да поеме дългосрочен банков кредит в размер до 5 милиона лева, с цел съфинансиране на проект за доставка на нови електрически автобуси и допълнителна инвестиция в обновяване на автопарка. Това става известно от докладна записка на управителя на дружеството инж. Петко Драгнев, внесена за разглеждане в Общински съвет (ОбС)– Бургас. Докладната записка е публикувана на официалната интернет страница на ОбС.

Проектът се осъществява в партньорство с Община Бургас по Програма "Развитие на регионите" 2021–2027. В рамките му е предвидена мярка за доставка и въвеждане в експлоатация на два нови 18-метрови електробуса, които ще бъдат интегрирани към съществуващата електронна система за управление на градския транспорт. Общата стойност на дейността е 3 723 600 лева с включен ДДС, като близо 2,2 милиона лева са собствено финансиране, което "Бургасбус" трябва да осигури.

С част от средствата от планирания заем предприятието възнамерява да закупи и още пет броя 9-метрови електробуса. Новите превозни средства ще заменят остарели дизелови автобуси, като така ще се постигне пълна електрификация на бързата автобусна линия Б1, една от най-натоварените в града. Линията ще се обслужва изцяло с електробуси с нулеви емисии, които ще се зареждат от фотоволтаичната централа на дружеството.

В докладната се посочва, че "Бургасбус" има стабилно финансово състояние и е в състояние да обслужва дълга със собствени средства. Показателите на дружеството остават в референтните граници, като коефициентът на обща ликвидност е 2,02, а на финансова автономност – 2,16. Според представената информация, годишните разходи за погасяване на новия кредит няма да надхвърлят 2 процента от общите приходи на предприятието.

Кредитът ще бъде с индикативен срок от 7 години, с възможност за усвояване на траншове в рамките на 24 месеца. Предвижда се лихвен процент до 3,5%, без такси при предсрочно погасяване със собствени средства.

Предложението за поемане на дълг ще бъде разгледано на предстоящо заседание на Общинския съвет – Бургас.