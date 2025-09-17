В Търговище обсъдиха потенциални сценарии за активиране на системата BG-Alert. Това съобщиха от пресцентъра на Областна администрация – Търговище след заседание на междуведомствената комисия.

Работната среща, водена от областния управител на Търговище Йоан Пеев, се състоя във връзка с изпълнението на Плана за използване на системата за ранно предупреждение на населението. В нея участваха представители на Областната дирекция на МВР – Търговище, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Търговище, Областното пътно управление – Търговище, Центъра за спешна медицинска помощ – Търговище, Българския Червен кръст – Търговище, Регионалната здравна инспекция – Търговище, както и на общинските администрации в областта.

Целта на работната среща бе идентифициране и създаване на списък с потенциални ситуации, изискващи използване на системата BG-Alert. Участниците определиха критериите за изпращане на предупреждения към населението, обсъдиха видовете инциденти, при които ще се активира системата, както и разработиха проект на оперативни процедури за работа с BG-Alert в областта.

От Областната администрация допълниха за БТА, че сред обсъдените потенциални сценарии за активиране на системата са земетресения, наводнения, причинени от проливни дъждове, разливи на реки или преливане на язовири, силни ветрове с разрушителна сила, свличане на земни маси, снежни бури, в това число интензивни снеговалежи с риск от блокиране на пътища и достъп и горски и промишлени пожари с неконтролируемо разпространение на огън в природни или индустриални зони.

Проведеното заседание е част от координираните действия между институциите за повишаване на готовността и информираността на гражданите в случай на риск.

Системата BG-Alert е ключов елемент от националната стратегия за ранно предупреждение и реакция при бедствия, аварии и други извънредни ситуации.