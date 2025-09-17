По повод Деня без автомобили в петък в Габрово градският транспорт ще бъде безплатен

По повод Деня без автомобили на 19 септември в Габрово градският транспорт ще бъде безплатен. Това съобщиха от общинската администрация.

Въвеждането на т.нар. „зелен билет“ е в рамките на Европейската седмица на мобилността, а Община Габрово и Общински пътнически транспорт – Габрово отново обединяват усилия, за да насърчат устойчивото придвижване и отговорното отношение към градската среда.

От Община Габрово посочват, че темата на Европейската седмица на мобилността за 2025 г. е „Мобилност за всички“ – послание, което поставя акцент върху достъпността, равнопоставеността и качеството на живот в градска среда. Тази тема напълно съвпада с усилията на Община Габрово, която през тази година получи нови електрически автобуси по проект за модернизация на градския транспорт. Те са безшумни, с нулеви емисии, удобни за всички пътници – включително хора с ограничена мобилност – и са реална стъпка към по-зелено и достъпно бъдеще.

Както БТА предаде, 17 септември бе обявен за неучебен ден за всички ученици на територията на община Габрово.

Местната администрация ще отбележи инициативата Европейската седмица на мобилността с различни събития, сред които „Стартирай активно“ и „Животът е с предимство“. Първата инициатива ще събере ученици от началните класове на габровските училища, спортисти и представители на общинската администрация. "Животът е с предимство" е мероприятие, организирано от Община Габрово и Областната комисия по безопасност на движението по пътищата към Областен управител – Габрово. Събитието е подкрепено от Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“ в рамките на Дните на безопасността на пътя, а участие ще вземат ангажирани по темата териториални структури. Организаторите ще провокират активности за деца и възрастни, които да обогатят знанията им за безопасно пресичане, колоездене, шофиране при спазване на правилата за движение.