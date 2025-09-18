Кандидатстване с проект за енергийно обновяване на училището в Брестник пред Национален доверителен екофонд ще обсъждат общинските съветници на "Родопи"

Кандидатстване с проект за енергийно обновяване на основно училище "Васил Левски" в Брестник пред Национален доверителен екофонд ще обсъждат общинските съветниците на "Родопи". Предложението е в дневния ред на днешното заседание, публикуван на сайта на администрацията.

След докладна на секретаря на НЧ "Искра - 1897" в с. Ягодово се очаква ще бъдат осигурени 5774 лв. за закупуването на озвучителна техника за нуждите на читалището. Предложението е това да стане чрез вътрешна компенсирана промяна в бюджета на Община „Родопи“ за 2025 година.

Съветниците ще разгледат и предложение за приемане на общинска дългосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива за периода 2025-2035 година. Програмата е в съответствие с Интегрирания план в областта на енергетиката и климата на Република България.

На заседанието ще бъде представен отчет за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за първото полугодие.

Внесени са предложения да бъдат отпуснати средства на дете с дарба, а четирима жители на общината да получат еднократна финансова помощ за лечението си.

Ще бъдат разгледани и предложения за продажба на общински имоти в селата Извор, Брестовица, Марково и Белащица.