Подробно търсене

Кандидатстване с проект за енергийно обновяване на училището в Брестник пред Национален доверителен екофонд ще обсъждат общинските съветници на "Родопи"

Кореспондент на БТА в Пловдив Ирина Шопова
Кандидатстване с проект за енергийно обновяване на училището в Брестник пред Национален доверителен екофонд ще обсъждат общинските съветници на "Родопи"
Кандидатстване с проект за енергийно обновяване на училището в Брестник пред Национален доверителен екофонд ще обсъждат общинските съветници на "Родопи"
Снимка: кореспондент на БТА в Пловдив Ирина Шопова (архив)
Пловдив,  
18.09.2025 08:00
 (БТА)

Кандидатстване с проект за енергийно обновяване на основно училище "Васил Левски" в Брестник пред Национален доверителен екофонд ще обсъждат общинските съветниците на "Родопи". Предложението е в дневния ред на днешното заседание, публикуван на сайта на администрацията.

След докладна на секретаря на НЧ "Искра - 1897" в с. Ягодово се очаква ще бъдат осигурени 5774 лв. за закупуването на озвучителна техника за нуждите на читалището. Предложението е това да стане чрез вътрешна компенсирана промяна в бюджета на Община „Родопи“ за 2025 година.

Съветниците ще разгледат и предложение за приемане на общинска дългосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива за периода 2025-2035 година. Програмата е в съответствие с Интегрирания план в областта на енергетиката и климата на Република България.

На заседанието ще бъде представен отчет за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за първото полугодие. 

Внесени са предложения да бъдат отпуснати средства на дете с дарба, а четирима жители на общината да получат еднократна финансова помощ за лечението си.

Ще бъдат разгледани и предложения за продажба на общински имоти в селата Извор, Брестовица, Марково и Белащица.

/АБ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 08:20 на 18.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация