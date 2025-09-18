Отдаване на спортната зала в Стамболийски на многоспортов клуб "Атлетик“ ще разглежда Общинският съвет в града

Предоставяне на спортна зала „Тракия“ в Стамболийски на многоспортов клуб "Атлетик“ ще разгледа днес Общинският съвет в града. Предложението е част от дневния ред и е публикувано на сайта на общинската администрация.

Обектът ще се използва за организиране и осъществяване на тренировъчен процес по лека атлетика и волейбол.

Първоначалната наемна цена за ползване на имота е 28,75 лв. на месец с ДДС, а срокът на договора за наем – една година.

Очаква се да бъде приет окончателният годишен план и отчет на бюджета за 2024 година. Съветниците ще обсъждат и представител на Общинския съвет в Стамболийски в общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България, както и в заседанията на Областния съвет за развитие на област Пловдив.

В дневния ред е заложена и докладна за актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, за настоящата година. Ще бъдат дискутирани и предложения за продажба на общински имоти в селата Триводици, Йоаким Груево, Ново село и в град Стамболийски.