Днешният вот на недоверие и мотивите към него са парад на лицемерието от страна на ПП-ДБ, каза Йордан Цонев от „ДПС-Ново начало“

Днешният вот не недоверие и мотивите към него бих определил като парад на лицемерието, конкретно от страна на ПП-ДБ. Това заяви народният представител Йордан Цонев от „ДПС-Ново начало“ от трибуната на парламента след представяне на вота на недоверие срещу правителството на Росен Желязков във връзка с вътрешната сигурност, правосъдието и „завладяната държава“.

По думите на Цонев лицемерието е иманентна черта на тяхната общност, която е започнала да се формира още в началото на 90-те години от синовете на бивши комунистически величия, "прегърнати" малко по-късно от Сорос, като неслучайно той е "прегърнал" бивши ченгета, синове и дъщери на бивши ченгета, и синове и дъщери на бивши комунистически величия.

Относно върховенството на закона Цонев заяви, че за това говорят тези, които са потъпквали Конституцията и са газели закона, като постави въпроса дали върховенство на закона е арестът на лидер на опозицията.

Във връзка с легитимното упражняване на власт той попита в кой случай вносителите на вота са упражнявали власт легитимно.

Относно провала в сектор правосъдие и акцента върху закона „Магнитски“ Йордан Цонев посочи, че санкцията на г-н Пеевски по „Магнитски“ е лъжа, измислена и манипулирана от семейство Прокопиеви, благодарение на "техни семейни връзки с определени кръгове от американската администрация и с един мислител". Той добави, че темата „Магнитски“ не е неудобна за „ДПС-Ново начало“.

„Най-шумният сигнал в историята е с ваша контрабанда. По ваше време МВР беше превърнато в свърталище на контрабандисти, които влизаха и излизаха през задния вход на министерството, с една малка подробност, че влизаха със сакове и излизаха без сакове“, се обърна Йордан Цонев към вносителите.

„Всяко нещо си има граници, лицемерието също не бива да е безгранично, защото преминава в наглост и се обръща към тези, които системно го употребяват“, каза народният представител.

Фиксацията ви върху Пеевски е разбираема за нас, фиксацията ви върху завладяната държава също е разбираема. Точно Делян Пеевски не ви позволи да завладеете държавата и затова сте фиксирани върху него. Точно Делян Пеевски започна да сваля лицемерните ви маски и да показва истинските ви лица, на хора, които искат чрез правосъдната система да завладеят държавата, които искат с 8-10 % максимум и ала-бала да печелят избори, да управляват държавата, да назначават, по ваши думи, свой човек за прокурор, свои хора в службите, които да вършат вашите неща, лични интереси и на олигарсите, които са ви поставили, каза Йордан Цонев от „ДПС-Ново начало“.

Той се обърна към ПП-ДБ с думите, че техният протест, като инструмент за сваляне на правителства, е в миналото.