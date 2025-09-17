Двама ученици, помогнали за залавянето на крадец в Сливен, ще получат грамоти за доблестна постъпка

Двама ученици, помогнали за залавянето на крадец, ще получат грамоти за доблестна постъпка, съобщиха от пресцентъра на областната полиция в Сливен.

На 13 септември децата са проявили смелост, бърза и навременна реакция, с което са помогнали на полицейските служители при залавяне на извършител на кражба от търговски обект в центъра на град Сливен. Минавайки по улицата, момчетата са чули, че жена вика: "Крадец!", видели са как мъж излиза, тичайки от магазина, и са тръгнали след него, каза за БТА говорителят на полицията Първолета Мандинска. По пътя срещат възрастен мъж, на когото казват за случилото се, а той е хванал крадеца и е подал сигнал в полицията.

Учениците са в 7 и 6 клас. Те са възпитаници съответно на Средно училище „Константин Константинов” и Основно училище „Христо Ботев”, а грамотите са от директора на Областната дирекция на МВР в Сливен старши комисар Димитър Величков. Благодарствени писма до ръководствата на учебните заведения са изпратени от началника на Районното управление на полицията в Сливен главен инспектор Борис Борисов.

От полицията ще връчат грамота и на мъжа, задържал крадеца.