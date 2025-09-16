Трима мъже са задържани за притежание на наркотици в област Пазарджик

Подробно търсене

Деница Попова
Пазарджик,  
16.09.2025 14:41
 (БТА)

Трима мъже са заловени за притежание на наркотични вещества през изминалото денонощие в област Пазарджик, съобщиха от Областната дирекция на МВР-Пазарджик.

В Пещера е задържан 40-годишен местен жител с амфетамин и 21 таблетки забранени медикаменти. Във Велинград са проверени 26-годишен мъж от велинградското село Драгиново и 32-годишен велинградчанин, у които е намерена суха листна маса, реагирала положително на синтетичен канабиноид.

И тримата са в ареста. Образувани са бързи производства под надзора на Районната прокуратура – Пазарджик.

В началото на месеца при полицейска акция в брациговското село Жребичко беше задържан 52-годишен мъж. В обитаван от него имот полицията е открила растения канабис, незаконно оръжие и боеприпаси.

