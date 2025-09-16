Окръжният съд в Ловеч отваря вратите си по повод Международния ден на достъп до информация

Ден на отворените врати организират в Окръжния съд в Ловеч. На 26 септември в Съдебната палата в града всеки, който иска да научи повече за структурата и дейността на съда, ще може да го направи от 10:00 до 12:00 ч. и от 14:30 до 16:30 часа. Посетителите ще имат възможност да разгледат канцелариите на съдебната администрация, както и съдебна зала. Това съобщи Петя Иларионова, служител „Връзки с обществеността“ в институцията.

По думите ѝ, Денят на отворени врати в Окръжния съд тази година е по повод 28 септември – Международния ден за всеобщ достъп до информация, известен още и като "Ден на правото да знам". Именно затова акцент в обиколката на посетителите в съда ще бъде къде и как могат да търсят и получат информация.

Съпътстващо събитие е ученическият конкурс за есе на тема: „Защо е важно да бъда информиран?“. Творбите за него ще са разделени в две категории – за ученици от V до VIII клас и от IX до XII клас. Есетата следва да бъдат изпращани на е-поща: pr@lovech-os.justice.bg. Награждаването на победителите ще е на 26 септември.

БТА припомня, че миналата година Денят на отворените врати в Окръжния съд в Ловеч беше на 25 октомври по повод Европейския ден за гражданско правосъдие.