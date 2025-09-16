Общинският съвет в Самуил ще гласува предложение за разплащане на разходи по проекта „Топъл обяд“

Общинският съвет в Самуил предвижда да гласува предложение за разплащане на разходи по проекта „Топъл обяд“. Докладната записка за осигуряването на средства от бюджета на общината ще бъде разгледана на днешното извънредно заседание на Общинския съвет, съобщиха от Общината.

По проекта се осигурява топъл обяд на 350 нуждаещи се жители на община Самуил. Към настоящия момент съгласно реда за извършване на плащания по договора е внесено междинно искане за плащане, като срокът на верификация и решение на Управляващия орган е не по-малко от 90 дни. С цел осигуряване непрекъснатост на дейностите са необходими средства за покриване на разходи за приготвяне на храна, административни и транспортни разходи и разходи за съпътстващи мерки през месеците септември, октомври и ноември, посочва в докладната си записка кметът инж. Джевдет Азис.

Той допълва, че за реализацията на изпълнявания проект трябва да се ползва временен безлихвен заем от временно свободни средства от общинския бюджет. Необходимите средства по проекта в размер на 90 000 лв. ще бъдат усвоявани поетапно и възстановени след верифициране на направените разходи.

В дневния ред на заседанието на Общинския съвет е и предложение за изменение и допълнение на решение, прието във връзка с кандидатстване за инсталиране на фотоволтаични системи в съществуващи социални услуги и закупуване на електрически превозни средства. С новото си решение общинските съветници трябва да декларират, че всяка една социална услуга, чиято сграда е предмет на интервенция по процедурата, ще бъде поддържана минимум пет години след датата на приключване на дейностите и, че предназначението на сградата няма да бъде променяно за период не по-малък от пет години след датата на приключване на дейностите.

Общинският съвет ще определи и представител на Община Самуил в предстоящото извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД – Исперих.

Материалите за заседанието са публикувани на страницата на Общинския съвет в Самуил.