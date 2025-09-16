Oт днес до 19 септември се въвеждат временни ограничения на движението по един от централните булеварди в Стара Загора. Затруднения ще има в придвижването по бул. „Славянски“ - в участъка от ул. „Димчо Стаев“ до бул. „Руски“, съобщиха от пресцентъра на местната администрация.

Причината е извършване на дейности по санитарна резитба на дървесна растителност.

Във връзка с временните ограничения ще бъде променен маршрутът на три автобусни линии от градския транспорт. Превозните средства, обслужващи автобусни линии № 3 и № 8, ще се движат по обходен маршрут: ул. „Христо Ботев“ – ул. „Х. Д. Асенов“ – ул. „Герасим Папазчев“ – в двете посоки. А тези, изпълняващи автобусна линия № 22 ще се движат по обходен маршрут: ул. „Христо Ботев“ – ул. „Х. Д. Асенов“ – бул. „Славянски“ – в двете посоки.

Спирките, които няма да обслужват автобусни линии № 3, № 8 и № 22, са „Славянски 1“ и „Славянски 2“ в двете посоки.

От Общината призовават водачите на моторни превозни средства да шофират с повишено внимание и да спазват въведената временна организация на движение в посочения период.

В Стара Загора започна кампания по намаляване на короните и отстраняването на опасни дървета. Общо 25 дървета по бул. „Славянски“ трябва да бъдат отсечени, тъй като са опасни за преминаващите граждани и автомобили.