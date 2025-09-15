Нямам информация за искане на оставката ми от регионалния министър, заяви изпълнителният директор на ВиК – Ловеч пред БТА

Изпълнителният директор на ВиК – Ловеч инж. Данаил Събевски, заяви за БТА, че до него не е достигнала информация за искане на оставката му от министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов. Припомняме, че до това решение на министъра се стигна, след като в Ловеч от днес бе въведен режим на водата.

Според съобщението от пресцентъра на регионалното министерство причината за искането на министъра е липсата на съгласуване, планиране и координация по обявяване на режим на водоподаване в Ловеч.

По-рано във връзка с проблемите с водоснабдяването в общината се състоя работна среща при кмета на Ловеч Страцимир Петков, на която присъства инж. Събевски и общински съветници.

„Срещата бе въз основа на решението, което взе Общинският съвет, в актуализацията на капиталната програма по възможност да бъдат отделени средства за ремонти на вътрешна водопреносна мрежа“, обясни за БТА Петков.

По думите му има много проекти за подмяна на водопроводната мрежа в града, но няма обект, който да е с валидно строително разрешително, а аварийни ремонти не могат да се правят със средства от капиталовата програма.

Данаил Събевски посочи, че загубите по водопроводната мрежа в града са около 53-54 процента, а от магистралния водопровод са около 40 литра в секунда, което е около 15 процента, посочи Събевски.

Според него, ако не завали, може количествата от водоснабдителна група „Черни Осъм“ да паднат още с поне 30-40 литра в секунда и дебитът от 270, както е в момента, да достигне около 230 литра в секунда до края на месеца.

Той каза още, че от началото на годината са отстранени 270 аварии.

До четири години, ако не се реконструира изцяло магистралният водопровод, най- вероятно няма да достига вода до населението на община Ловеч, каза още Събевски след срещата при кмета.