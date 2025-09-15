Борислав Сарафов разпореди разследването срещу син на прокурор в Бургас, задържан с 50 кг марихуана, да бъде възложено на прокуратурата във Варна

Във връзка с проведена специализирана операция на Главната дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) - Бургас, при която млад мъж, син на прокурор от Апелативна прокуратура-Бургас, е арестуван с 50 кг марихуана, по разпореждане на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов разследването по досъдебното производство ще бъде възложено на Районна прокуратура-Варна. Това съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

Очаква се след като делото бъде възложено на наблюдаващ прокурор на принципа на случайното разпределение, да бъде издадено постановление за задържане за срок до 72 часа и Районна прокуратура-Варна да поиска от съда да му бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“, посочват от прокуратурата.

Прехвърлянето на разследването цели да гарантира обективността, ефективността и безпристрастността на всички действия по досъдебното производство, както и с оглед категоричната безкомпромисност на прокуратурата спрямо извършителите на престъпления.

Днес марихуана за над 11 милиона лева бе задържана на граничния пункт "Капитан Андреево" в турски камион.