Общинският съвет във Видин ще разгледа отчета за касово изпълнение на бюджета за миналата година

Общинският съвет във Видин ще разгледа отчетите за касово изпълнение на бюджета, за сметките за средства от Европейския съюз, на капиталовите разходи, както и отчета за състоянието на общинския дълг за миналата година. Това е записано в предварителния дневен ред на сайта на Общинския съвет.

Съветниците ще обсъдят актуализация на бюджета и промяна на поименния списък за капиталови разходи през 2025 г., приемане на наредба за изменение на нормативни актове на Общинския съвет във връзка със закона за въвеждане на еврото в Република България, както и изменение и допълнение на наредбата за определяне размера на местните данъци. По предложение на кмета на общината те ще трябва да разпределят 26 хил. лв. за подпомагане дейността на пет спортни клуба. Общинският съвет ще разгледа и даване на съгласие за провеждане на публични търгове за продажба на имоти и за изменения подробни устройствени планове, за възмездно придобиване на имот за разширение разширяване на гробищния парк на с. Генерал Мариново.

Съветниците ще разгледат даване на съгласие за кандидатстване с две проектни предложения по програмата за трансгранично сътрудничество Румъния - България, както за изменение на правилника за организация и дейността на Общинския съвет във връзка с въвеждане на система за електронно гласуване.

Заседанието е насрочено за 9:30 часа в заседателната зала на Общинския съвет.