Подробно търсене

Омбудсманът Велислава Делчева запозна временно управляващия посолството на САЩ Мартин Макдауъл с приоритетите в работата си

Йоана Христова
Омбудсманът Велислава Делчева запозна временно управляващия посолството на САЩ Мартин Макдауъл с приоритетите в работата си
Омбудсманът Велислава Делчева запозна временно управляващия посолството на САЩ Мартин Макдауъл с приоритетите в работата си
Снимка: БТА, архив
София,  
15.09.2025 17:00
 (БТА)

Стремя се да бъда проактивна и настойчива, разчитам на добро сътрудничество с Народното събрание и на диалог с изпълнителната и местната власт, за да решавам успешно проблемите на хората“. Това каза омбудсманът Велислава Делчева, цитирана в прессъобщение. Днес Делчева се срещна с временно управляващия посолството на Съединените американски щати в България Х. Мартин Макдауъл и го запозна с приоритетите в работата си.

Омбудсманът изтъкна, че дневният ред на институцията се определя от гражданите, но защитата срещу нарушенията и неправомерните посегателства върху техните права е водещата в дейността на институцията. "Давам гласност на проблемите, а фокус в моята работа са уязвимите групи в обществото – възрастните хора, защита на децата, особено на тези в конфликт със закона, социално слабите и хората с увреждания", каза още Делчева.

По-рано днес Българската телеграфна агенция сключи договор за партньорство с Омбудсмана на България.

/ЛРМ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 17:27 на 15.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация