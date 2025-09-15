Силистренската община Главиница ще продължи да осигурява безплатен обяд за местните ученици

Силистренската община Главиница ще продължи да осигурява безплатен обяд за учениците в Средно училище "Васил Левски" в Главиница и Основно училище "Иван Вазов" в село Зафирово. Средствата за инициативата са осигурени от бюджета на администрацията, съобщи в профила си във Фейсбук кметът на общината Неждет Джевдет.

По думите му тази мярка е от изключителна социална значимост, защото всяко дете получава топъл и здравословен обяд, семействата с финансови затруднения са облекчени, в училищата не се усеща социално разделение.

БТА припомня, че инициативата започна през учебната 2022-2023 година. По данни на администрацията след обявяването ѝ децата, които посещават стола на СУ "Васил Левски", са се увеличили от 160 на 270. Общият брой на учениците, ползващи безплатен обяд, е 425.

Храната се приготвя в училищните кухни по специален хранителен режим, а продуктите се доставят чрез изпълнители, избрани по Закона за обществените поръчки.