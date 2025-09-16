Започна ремонт на лекоатлетическата писта във Враца

Започнаха строителните дейности за ремонт и модернизация на съществуващата лекоатлетическа писта на стадиона във Враца, информираха от общинската администрация на страницата си във Фейсбук. На стадион „Христо Ботев“ бе дадено началото на реконструкцията.

Кметът на община Враца Калин Каменов каза, че това е ключов приоритет не само за града, но и за целия регион. Радвам се, че с общи усилия и с подкрепата на държавата започваме този дългоочакван ремонт на пистата. Съвсем скоро Враца ще има адекватна инфраструктура за лекоатлетите, добави Каменов, цитиран от пресцентъра на Общината.

Георги Павлов, президент на Българската федерация по лека атлетика, посочи, че реализирането на проекта ще допринесе за качествената подготовка на младите атлети.

Управителят на фирмата изпълнител "Арете строй" ЕООД - Пламен Трифонов каза, че обектът ще бъде изпълнен качествено и в срок. "Предвижда се цялостно обновяване на 400-метровата писта, която ще има шест коридора и обособени зони за отделните дисциплини. Първо ще бъде положен асфалто-бетонен слой и ще се изгради отводняване. Пистата ще има съвременна настилка, сертифицирана от World Athletics", добави Трифонов.

На събитието присъстваха зам.-министърът на спорта Димитър Георгиев, народните представители Мартин Харизанов и Красен Кръстев, областният управител Николай Николов, заместник-кметът Александър Владимиров, общинският съветник и председател на спортната комисия в Общинския съвет Момчил Калистратов, представителят на Министерството на младежта и спорта за региона Мария Георгиева, треньори от местните клубове по лека атлетика и състезатели.

Стойността на проекта е 2 288 959 лв., а дейностите се финансират по споразумение, сключено между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Община Враца.

Преди дни на пресконференция пред медиите кметът Калин Каменов каза, че до края на годината се очаква да приключи и работата по цялостното реновиране на закрития плувен басейн във Враца.