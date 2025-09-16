Общинският съвет в Добрич ще обсъди предложения за избор на почетен гражданин на града за 2025 г.

Общинският съвет в Добрич ще обсъди предложенията за избор на почетен гражданин на града за 2025 година на редовното си заседание, сочи публикуваният на сайта на Общината проект на дневен ред.

Съветниците ще се запознаят с няколко отчета. Единият е свързан с Програмата за капиталови разходи на общината, а другият с изпълнението на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз за 2024 година, както и на решенията на Общинския съвет, взети през първото шестмесечие на 2025 година.

Предвидено е още Общинският съвет да одобри второ плащане на средства от дългосрочен дълг за реализацията на проекта за нова визия на градския център. Общинските дружества ще представят отчети за дейността си за първата половина от годината.

В дневния ред е заложено одобрение за формиране на паралелки с по-малък брой ученици от минималния норматив за учебната 2025/2026 година в Обединено училище „Йордан Йовков“, Основно училище (ОУ) „Панайот Волов“, ОУ „Христо Смирненски“, Природоматематическа гимназия (ПМГ) „Иван Вазов“ и Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Георги Павлов“.

Ще бъде обсъдено също дали да се отдадат под наем общински полски пътища за стопанската 2025/2026 година. Ще се разгледат и точки, свързани с имоти публична и частна общинска собственост.

На края на заседанието съветниците ще трябва да си изберат ръководство и членове на Постоянната комисия към Общинския съвет на град Добрич.