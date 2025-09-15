Новата учебна година в Монтанско започнаха 11 615 ученици, от които 902 са първокласници

Новата учебна година в Монтанско беше открита тържествено днес, в първия ден в класните стаи влязоха 11 615 ученици, от които 902 първокласници, съобщи за БТА началникът на Регионалния инспекторат по образованието Трайка Трайкова.

За учениците във всички 58 училища в региона са осигурени учебници, а училищата са обезпечени са с кадри. В много от сградите са направени основни или частични ремонти. В няколко училища тези ремонти продължават, но те няма да пречат на учебния процес, посочи Трайкова.

Заради продължаващи основни ремонти в сградите на две училища - Второ основно училище „Христо Смирненски“ в Берковица и Средно училище „Христо Ботев“ в Брусарци, учениците временно ще учат в сгради на други училища. Очаква се скоро те да се завърнат в напълно обновените си училища.

Към момента в системата на образованието в област Монтана са включени 58 училища, 47 детски градини, два центъра за специална образователна подкрепа, регионален център за приобщаващо образование и три центъра за личностно развитие, информира началникът на инспектората.