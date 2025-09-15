Подробно търсене

Работник е пострадал при инцидент в ТЕЦ "Бобов дол"

Кореспондент на БТА в Кюстендил Елица Иванова
ТЕЦ "Бобов дол" снимка: кореспондент на БТА в Кюстендил Елица Иванова
Бобов дол,  
15.09.2025 10:39
 (БТА)

По време на работа вчера в котелен цех на Топлоелектрическата централа (ТЕЦ) "Бобов дол" е пострадал 20-годишен работник, съобщиха от полицията в Кюстендил. Пострадалият е настанен в столична болница с изгаряния на левия крак, втора степен.

По случая е образувано досъдебно производство в районното управление в Бобов дол, уведомена е прокуратурата.

През юли мъж на 64 години загина в машина за смилане на биомаса в ТЕЦ "Бобов дол"

/РИ/

