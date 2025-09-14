"Гален" победи в Националния стрийтбол турнир Shumen GT 3×3 при мъжете

В четвъртото издание на Националния стрийтбол турнир Shumen GT 3×3 на финала при мъжете отборът на "Гален" се наложи с 20:16 над "Волтрон". Трети се класира тимът на "Жетварите", който в мача за бронзовите медали надделя над "Стенокардия".

Турнирът се състоя пред сградата на Община Шумен. Включиха се общо 13 мъжки отбора от цялата страна. "Бяха записани 15, два не успяха да пристигнат. Участниците са повече от миналата година. Всяка година отборите се увеличават", каза за БТА Марина Персенг от Фондация "Гален Темелков", организатор на турнира.

Тя добави, че спортната проява е благотворителна и тази година са събрани над 9000 лв., благодарение на дарения от фирми и физически лица. Персенг каза, че средствата ще бъдат използвани от Фондация "Гален Темелков" за проекта "Пътят на Хипократ", който е в подкрепа на бъдещи и млади медици. Тя припомни, че турнирът е благотворителен още от създаването му.

Персенг отбеляза, че организирането тази година на турнира пред сградата на Община Шумен е логистично много по-добре, защото е по-лесно там да се построят отделните терени за стрийтбол.

Както БТА съобщи, Националния стрийтбол турнир Shumen GT 3×3 беше открит вчера. На церемонията присъства кметът на община Шумен Христо Христов. Турнирът беше двудневен. В първия състезателен ден, 13 септември, играха младежите и момичета. Във втория ден – днес, 14 септември, играха мъжете. Предишният национален стрийтбол турнир Shumen GT 3x3 се състоя в Шумен на 7 и 8 септември 2024 г. на хеликоптерната площадка край паметника „Създатели на Българската държава" на Шуменското плато. В него се включиха десет мъжки отбора.