Публични обсъждания, свързани с концепциите за интегрирани териториални инвестиции, ще проведат от Областния информационен център в Монтана

Публични обсъждания, свързани с концепциите за интегрирани териториални инвестиции, ще проведат експертите от Областния информационен център в Монтана, съобщиха от центъра.

Целта е да се осигури максимална публичност, така че възможно най-голям брой граждани и заинтересовани страни да бъдат информирани за разработените концепции за интегрирани териториални инвестиции и очакваните резултати от реализирането им. Също така да бъде получена обратна връзка относно представените концепции и отделни проекти в региона.

Обсъжданията ще се проведат между 23 и 26 септември. В три от концепциите за интегрирани териториални инвестиции са включени дейности, които ще се изпълняват на територията на област Монтана.

Концепция „Интегрирани подходи за здраве и образование в Северозапада“ -обединява усилията на общините Монтана, Враца, Берковица и Чипровци и Многопрофилната болница за активно лечение в Берковица за съвместно териториално развитие, чрез подобряване на социалната, образователната и екологичната инфраструктура, придружено с подходящи дейности в сферата на образованието и интеграцията. Водещ кандидат по нея е Община Монтана.

Концепция „Враца и Монтана – регион на грижа и знание“ предвижда изпълнение на дейности, насочени в секторите здравеопазване, образователна и социална инфраструктура и жилищна политика, създаване на нови социални услуги, както и прилагане на зелени мерки за смекчаване на негативното въздействие върху климата. Водещ кандидат по нея е Община Враца.

Концепция „Запазване и развитие на човешкия капитал в Северозападен регион, чрез мерки за интегрирано териториално развитие на териториите на община Лом и община Видин“ включва комбинация от инвестиции в модернизация на образователната инфраструктура, изграждане на нова социална инфраструктура, жилищно настаняване, повишаване на обществената информираност и профилактика, свързани със социално значими заболявания, реализиране на мерки за социално включване, активиране и десегрегация, ограмотяване и подкрепа на възрастни лица. Водещ кандидат е Община Лом.

Обществените обсъждания ще се проведат на 23 септември от 11:00, в залата на Общината в Чипровци, по КИТИ „Интегрирани подходи за здраве и образование в Северозапада“. В Берковица също на 23 септември от 14:00 часа в залата на Общината по КИТИ „Интегрирани подходи за здраве и образование в Северозапада“.

На 24 септември обсъждания ще има в Монтана от 10:00 часа в концертна зала на Народно читалище „Разум-1883“ по „Интегрирани подходи за здраве и образование в Северозапада“ и от 11:00 часа по „Враца и Монтана – регион на грижа и знание“.

В Лом общественото обсъждане ще е на 25 септември от 16:00 часа в Административната сграда на Общинския пазар по „Запазване и развитие на човешкия капитал в СЗР чрез мерки за интегрирано териториално развитие на териториите на община Лом и община Видин“

Повече информация, включително презентациите на концепциите и линк към онлайн анкетите за гласуване могат да бъдат намерени на Фейсбук страницата на ОИЦ – Монтана, на страницата на Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027 и на Единния информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове, посочват от ОИЦ – Монтана.