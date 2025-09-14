Специалисти по химичен инженеринг търси компанията "Хигиенно-медицинска индустрия" във Велико Търново

Специалисти по химичен инженеринг търси компанията "Хигиенно-медицинска индустрия" (ХМИ) във Велико Търново, каза в интервю за БТА Даниела Мартинова, управител на дружеството.

Тя припомни, че дружеството ХМИ-Велико Търново е създадено през 1994 година от Евгени Костадинов. Основната му дейност е производство на дезинфектанти и почистващи средства. През годините то се развива и увеличава портфолиото си. По време на кризата с КОВИД-19, заводът беше единствения в България, подготвен с количества суровини и опаковки, и така успя да отговори на необходимостта за доставка на дезинфектанти на държавата, припомни Мартинова. В този период работата е била 24 часа в денонощието, а много хора, освободени от работа на други места заради критичната ситуация, са били наети в предприятието със срочни договори.

Днес високотехнологичното производство продължава. Засега специалисти не липсват, но заводът се нуждае от химици. Хора, специализирали в съвременните форми на химията – химичен инженеринг и други подобни специалности, посочи тя. "Трябват ни хора, които да работят в лаборатория, с английски език, с умения за четене и разсъждения, дори и да са без опит, в предприятието този опит може да се придобие, защото лабораторията е оборудвана по всички съвременни стандарти", каза Даниела Мартинова.

Нуждата е обусловена от напредването на възрастта на специалистите, които работят в момента, а за да продължи процесът е нужна приемственост. Част от младите хора, които учат сложната химична наука в чужбина, не бързат да се завърнат, други все още продължават обучението си и им е нужно време да завършат. За да привлекат младите специалисти от дружеството предоставят лабораторията на ученици и студенти, които да получат представа какво е работа в реална среда.

Със сигурност много млади хора, придобили квалификация в чужбина, със съответното чувство на отговорност към работата, ще се върнат в българските предприятия, но трябва да се изчака периодът, нужен за тяхното обучение, посочи тя.

Лабораторията е сърцето на компанията със своята научно-изследователска дейност. Затова не търсим човек, който да дойде и да пробва за известно време. Хората в тази структура се задържат дълго, защото предоставяме добри условия на труд, работата е интересна, дава възможност за развитие и творчество, за използване в практически и реален план на придобитите теоретични умения.

Продуктите на компанията са във всички сфери на обществения живот – във ветеринарната и хуманна медицина, в хотелиерството и общественото хранене, образованието, администрацията и много други. Предприятието разработва нови продукти, голяма част от които обвързани с биологични и щадящи технологии, за което са нужни още хора, които работейки спазват и конфиденциалността на разработките. Освен развитие на дистрибуторската си мрежа и увеличаване на реалното производство, от фирмата разработват и стандарти, обвързани с използването на изкуствения интелект. Такава иновация е създаването на перално помещение, с технологичен цикъл и нужните препарати, които се произвеждат в завода.

В предприятието работят около 80 души. На световните пазари, продукцията се предлага най-вече в Молдова, Индия, Румъния и други държави. Работи се и по редица европейски програми, като се разработват концепции по отношение на дигитализацията, индустрия 4.0, киберсигурност и други насоки. "За да съществуваме вече повече от 30 години, значи сме се движили според съвременните тенденции, и имаме визия да продължим", каза Мартинова. Тя подчерта, че предприятието спазва основните принципи за намаляване на водопотреблението, на количествата пластмаси, на въглеродния отпечатък- част от нашето бъдеще, което е важно като наследство, което да оставим на нашите деца.

Важно е тези посоки да бъдат обвързани с производството, защото химическата дезинфекция и почистване винаги ще бъдат съществена част от живота на хората. Даниела Мартинова работи в компанията от над 20 години. Това е моето второ дете и грижата за задружния и висококвалифициран екип, който е най-важния компонент в работата на предприятието е приоритет, посочи Мартинова.