Полицията в Перник е предприела мерки за нормалното започване на новата учебна година

Областната дирекция (ОД) на МВР в Перник е предприела мерки за нормалното започване на новата учебна година, съобщиха от пресцентъра на институцията.

Съвместно със служители на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" са извършени охранителни обследвания на сградите на училищата и детските градини в региона. Проведени са още работни срещи с ръководствата на охранителните фирми във връзка с пропускателния режим в учебните институции. Служители от полицейските управления и сектор "Пътна полиция" са извършили огледи на сигнализация и пътна маркировка, улично осветление, предпазни огради и пешеходни ограждения.

Ще се извършват и специализирани полицейски операции в питейни и увеселителни заведения. Целта им е в тях да не бъдат допускани малолетни и непълнолетни, както и да не се извършва продажба на алкохол и тютюневи изделия на деца. Постоянен контрол за недопускане на продажба на забранени изделия ще се осъществява и в търговски обекти в близост до учебни заведения. Основна задача пред полицейските екипи ще бъде да следят за разпространението и употребата на наркотични вещества в районите на образователните институции.

От ОД на МВР уточняват, че традиционната акция "Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!" ще се проведе в периода на този и следващия месец. Настоящата седмица ще е посветена на детската пътна безопасност. Тя съвпада и с отбелязването на Деня без жертви на пътя (18 септември), който се организира по инициатива на Европейската мрежа на службите на пътна полиция ROADPOL.

По данни на ОД на МВР - Перник през изминалата учебна година при пътни инциденти на територията на област Перник са пострадали общо осем деца като пешеходци и пътници в автомобили. През лятната ваканция като пешеходци са пострадали четирима непълнолетни при три катастрофи. За поредна година на територията на региона няма тежко пострадали деца като пътници в семейни автомобили.

В първия учебен ден всички първокласници от Пернишка област ще получат светлоотразителни гривни като част от инициативата "Аз се пазя! Пази ме и ти!".