Деца и родители присъстваха на урок по пътна безопасност в Пловдив, организиран в рамките на инициативата "Предай нататък"

Деца и родители присъстваха на урок по пътна безопасност в Пловдив, организиран от сдружение „Ангели на пътя“ в рамките на инициативата „Предай нататък". Инициативата се провежда на паркинга пред зала „Колодрум" в града.

В открития урок участват представители на полицията, пожарната, Българския Червен кръст (БЧК) и Държавната агенция по пътна безопасност. Децата бяха запознати с пътните знаци и правила за велосипед/тротинетка, как се действа безопасно на пътя, как изглеждат патрулка и пожарна отвътре.

Екип на сектор „Специализирани оперативни дейности“ показа различни техники, които често спасяват животи при пътнотранспортни произшествия.

Доброволци от БЧК демонстрираха първа помощ - превързване на рани, сърдечен масаж, действия при фрактури.

Силен интерес предизвикаха автомобили на членове на любителската група American cars and coffee Plovdiv, които бяха изложени на паркинга на залата.

„Предай нататък“ е национална инициатива на сдружение „Ангели на пътя“, като мисията му е да научи децата, родителите и всички участници в движението как да пазят себе си и другите на пътя.

Уроци по пътна безопасност се провеждат и в София, Стара Загора и Варна.