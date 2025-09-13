Посетителите на седмия фестивал „Древна балканска земя“ в Античния керамичен център край Павликени се запознаха с далечното минало на региона. Те имаха възможността да присъстват на исторически възстановки, работилници, виртуална реалност, дегустации на храни и напитки, стрелба с лък. За любителите на историята и археологията по време на събитието имаше и пешеходни турове с беседи, водени от служителите на Исторически музей – Павликени.

Във фестивала участваха Група за исторически и антични възстановки „Първи италийски легион“ от Свищов, представители на Регионален исторически музей – Разград и античен град Абритус, майстори-грънчари, занаятчии.

Директорът на Историческия музей в Павликени Елена Чанакчиварова-Христова поздрави с добре дошли всички, обичащи българското минало, античното наследство и богатството на павликенския край. Тя подчерта, че този фестивал се провежда в един уникален производствен керамичен център, който е единствен в Югоизточна Европа.

Приветствие към посетителите отправи и кметът на Павликени Емануил Манолов, който откри събитието. Той подчерта, че през годините този фестивал се е надградил и утвърдил като едно от значимите събития в Централна Северна България. Кметът поздрави екипа на Историческия музей в града за добрата работа не само по организацията на това събитие, но и по много проекти за реставрация, консервация, цифровизация и дигитализация, което прави достъпно културно-историческото наследство дори за хора, които не могат лично да посещават обектите. Нашата цел е да пресъздаваме традициите в павликенския край, каза Манолов. Идеята е този празник да бъде символ на културното ни наследство и това, което ни свързва – трудолюбието на предците ни, плодородието на нашите земи и желанието ни да възпитаваме младите хора да бъдат добри и гостоприемни, добави той.

На официалното откриване присъстваха също общински съветници от Павликени и кметове на съседни населени места.