Приключи протестът срещу правителството в София, организиран от "Възраждане"

Нелли Желева, Асен Бояджиев
БТА, София (13 септември 2025) В столицата се провежда протест под наслов „България заслужава повече", организиран от партия „Възраждане". Шествието преминава по Орлов мост. Снимка: Владимир Шоков/БТА (ПК)
София ,  
13.09.2025 19:13
 (БТА)

Приключи протестът срещу правителството в София, организиран от партия "Възраждане".

Недоволните от управлението и от предстоящото въвеждане на еврото преминаха в шествие, тръгвайки от сградата на Българската народна банка, където се събраха този следобед, по бул. "Цар Освободител", през Орлов мост, покрай Националния стадион "Васил Левски", по ул. "Граф Игнатиев", където спряха за малко, за да изпеят куплет от националния химн.

След това шествието продължи покрай сградата на Съдебната палата.  С викове "Оставка" и "Искаме си лева" протестиращите преминаха през т.нар. триъгълник на властта. Протестът завърши отново пред сградата на БНБ. 

