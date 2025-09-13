Подробно търсене

В самоковското село Поповяне се състоя празник на дзивата и картофа

Кореспондент на БТА в Самоков Иван Ласкин
Снимка: кореспондент на БТА в Самоков Иван Ласкин
село Поповяне ,  
13.09.2025 19:01
 (БТА)

В самоковското село Поповяне се състоя празник на дзивата и картофа. Той се провежда от 2009 година. Местните жители приготвят ястия, които излагат на кулинарна изложба в центъра на селото, разказа пред БТА кметът на населеното място Елена Михайлова. 

Тя посочи, че се подреждат картофени ястия и дзиви. Това е ястие – между тутманик и баница, което е емблематично и характерно за селото. Празникът се организира в края на стопанската година, когато местните картофопроизводители прибират реколтата. 

В кулинарната изложба могат да участват всички жители на Поповяне. Ястията не се състезават в конкурсна програма, а всички участници получават подаръци – хранителни продукти и чувал с картофи. 

Елена Михайлова и кметът на община Самоков Ангел Джоргов откриха празника и поздравиха присъстващите. 

Пред БТА местната жителка Катя Петкова каза, че от първото издание на фестивала приготвя дзива. Тя отбеляза, че за да се направи добре ястието е важно съставките да са в правилно количество – килограм брашно,  две-три супени лъжици масло, кисело мляко, мая, сол и захар. По думите ѝ, най-важният продукт е маслото, защото без него вкусът се губи. Петкова каза, че това е традиционно ястие за селото. 

