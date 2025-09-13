В самоковското село Поповяне се състоя празник на дзивата и картофа. Той се провежда от 2009 година. Местните жители приготвят ястия, които излагат на кулинарна изложба в центъра на селото, разказа пред БТА кметът на населеното място Елена Михайлова.

Тя посочи, че се подреждат картофени ястия и дзиви. Това е ястие – между тутманик и баница, което е емблематично и характерно за селото. Празникът се организира в края на стопанската година, когато местните картофопроизводители прибират реколтата.

В кулинарната изложба могат да участват всички жители на Поповяне. Ястията не се състезават в конкурсна програма, а всички участници получават подаръци – хранителни продукти и чувал с картофи.

Елена Михайлова и кметът на община Самоков Ангел Джоргов откриха празника и поздравиха присъстващите.

Пред БТА местната жителка Катя Петкова каза, че от първото издание на фестивала приготвя дзива. Тя отбеляза, че за да се направи добре ястието е важно съставките да са в правилно количество – килограм брашно, две-три супени лъжици масло, кисело мляко, мая, сол и захар. По думите ѝ, най-важният продукт е маслото, защото без него вкусът се губи. Петкова каза, че това е традиционно ястие за селото.