Възстановено е движението за всички автомобили по път Котел – Омуртаг

Кореспондент на БТА в Търговище Боряна Димитрова
Снимка: БТА (архив)
Търговище,  
13.09.2025 18:30
 (БТА)

Възстановено е движението за всички автомобили по път Котел – Омуртаг, информират от Агенция „Пътна инфраструктура“. Ограничението бе въведено днес следобед заради катастрофа между лека кола и моторист.

Както БТА съобщи, пътният инцидент стана в района на село Зелена морава в община Омуртаг. Ограничено бе движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона по пътя в началото на Котленския проход.

В страната общо 29 души са ранени при катастрофи през изминалото денонощие.

/АБ/

Към 19:25 на 13.09.2025 Новините от днес

