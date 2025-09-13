Възстановено е движението за всички автомобили по път Котел – Омуртаг, информират от Агенция „Пътна инфраструктура“. Ограничението бе въведено днес следобед заради катастрофа между лека кола и моторист.

Както БТА съобщи, пътният инцидент стана в района на село Зелена морава в община Омуртаг. Ограничено бе движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона по пътя в началото на Котленския проход.

В страната общо 29 души са ранени при катастрофи през изминалото денонощие.