Кореспондент на БТА в Кюстендил Ярослав Ставрев
Пожарът в Рила, над Илийна река, е увеличил площта си и е обхванал около 900 дка
Снимка: кореспондент на БТА в Кюстендил Ярослав Ставрев
Рила,  
13.09.2025 17:38
 (БТА)

Пожарът в планина Рила, над Илийна река, е увеличил площта си и е обхванал около 900 дка, каза за БТА говорителят на Областна дирекция на МВР Кюстендил Катя Табачка.

Към момента огънят е локализиран от три страни. В гасенето участват екипи на Регионалната дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението“ – Кюстендил, пожарникари от противопожарната служба в град Рила, служители на Национален парк "Рила "и "Рилски манастир", посочи Табачка. В гасенето не са участвали летателна техника и доброволци.

Пожарът е на надморска височина около 2200 м и възникна на 9 септември вечерта.

 

/АБ/

