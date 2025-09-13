Много е важно децата да знаят, как се оказва първа помощ, каза за БТА директорът на БЧК – Русе Антоанета Ябанозова

Много е важно децата да знаят, как се оказва първа помощ, каза за БТА директорът на областната организация на Българския Червен кръст (БЧК) в Русе Антоанета Ябанозова. Младежи и доброволци от БЧК направиха в следобедните часове днес демонстрации и уроци за първа и неотложна медицинска помощ в крайдунавския град по повод на днешния Световен ден на първата помощ.

Той се отбелязва всяка втора събота на септември, каза Ябанозова.

„Това е един ден, в който призоваваме всички да потърсят начин да бъдат обучени, за да могат да оказват помощ и подкрепа, дали на себе си, дали на други близки около тях, а защо не и на непознати хора“, каза Антоанета Ябанозова.

Тя добави, че през тази година червенокръстците са решили да изберат за инициативата си района до скейт парка в Парка на младежта, за да привлекат вниманието и на децата, които управляват велосипеди и тротинетки, за да знаят как да си оказват първа помощ.

Много добро впечатление направи, че група деца, които бяха на възраст около 10 г., казаха, че са запознати, че при инцидент трябва да звъннат на телефон 112. Хора си мислят че едно просто позвъняване на телефон 112 не е първа помощ, а то е много важно, каза още Ябанозова.

Тя отбеляза, че местната организация на БЧК работи много успешно с дамския Лайънс клуб „Сексагинта Приста“ – Русе при работата с деца.

„Заедно работим изключително много за това да ограмотим учениците за първата помощ. Много е важно децата да знаят как се оказва първа помощ, затова започваме с децата от най-малката възраст. Дамите от Лайънс клуб „Сексагинта Приста“ – Русе тази година ни осигуриха едни мънички аптечки, които са изключително компактни и полезни. Стават за дамска чанта, стават за раница за учениците, а вътре има всичко необходимо, ако едно дете падне и получи някакви рани. То ще може да окаже и първа помощ много бързо“, каза Антоанета Ябанозова.

Тя добави, че има и много позитивни отзиви от родители за тези инициативи и те също са признали необходимостта от това децата във възможно най-ранна възраст да са запознати кога и по какъв начин трябва да се оказва първа помощ. Затова и през тази година БЧК ще продължи съвместната си работа с дамския Лайънс клуб в тази посока.