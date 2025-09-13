Подробно търсене

Новият сайт на Bulgaria Wants You събира българите по света на едно място, съобщиха от организацията

БТА
Снимка: организаторите
София ,  
13.09.2025 17:07
 (БТА)
Новият сайт на Bulgaria Wants You вече е факт. Организацията, създадена от Иван Христов и Андрей Арнаудов, представя следващата стъпка в развитието си под мотото: „Твоето място е тук. От 681-ва насам“, съобщиха от инициативата.

Сайтът bulgariawantsyou.com е замислен като революция в начина, по който се свързват таланти и работодатели. За първи път компаниите ще могат проактивно да търсят подходящи служители, вместо да чакат те да ги открият, а специално интегриран чат ще създаде директна връзка между тях, се посочва в съобщението.

С новата секция „Живот“ Bulgaria Wants You поставя акцент и върху развитието на по-малките населени места. Тя предлага информация за качеството на живот в различни български градове – от образование, здравеопазване, транспорт и култура, до разходи за живот, икономика и възможности за бизнес и инвестиции. Така всеки потребител може да вземе информирано решение не само къде да работи, но и къде да живее и създаде бъдеще за себе си и семейството си.

От създаването си през 2020 г. инициативата работи като двигател срещу демографската криза и вдъхновява българите да се завърнат у дома, да останат тук и да изграждат бъдещето си именно в България, отбелязват от организацията. Петата си годишнина Bulgaria Wants You отбелязва с поредица проекти за кариерния пазар. През юни организацията реализира най-мащабния кариерен форум в страната – „България на пет океана“, който събра над 4500 посетители и близо 80 водещи компании на две сцени и площ от над 3600 кв. м, а следващите събития ще се състоят на 9 октомври в Мадрид, Испания, и на 9 ноември в Хага, Нидерландия.

С няколко лесни стъпки всеки може да стане част от тази нова среда на възможности – достатъчно е да се регистрира и да качи своята автобиография. Bulgaria Wants You отваря врати към кариера, но и към живот, изпълнен със смисъл, именно тук – в България, посочват още организаторите.

/АБ/

