В мездренското село Дърманци отбелязват празника си

Художествено-музикална програма са подготвили от Народно читалище „Подем – 1926“, кметството и община Мездра по повод празника на селото, информира общинската администрация. На 13 септември събитията започват от 14:00 часа в центъра на населеното място.

Предвидена е програма с участието на детска група за модерни танци и литературен клуб към местното читалище, вокална група „Детски свят“ към Център за подкрепа за личностно развитие, Мездра, Ансамбъл „Мездра“ към НЧ „Просвета – 1925“, Мездра. Оркестър от град Перник също е част от празничните събития на селото.

В населеното място живеят около 330 души, според сайта на община Мездра. Освен читалище в населеното място има, филиал на детска градина, параклис „Св. Софроний Врачански”. В селото се намира една от петте маркирани туристически пътеки за любители на екотуризма.