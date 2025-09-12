Заради неиздаване на касови бележки са отнети лицензите на двама таксиметрови шофьори в Разград, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в областния град Илияна Георгиева.

Нарушителите са установени при проверки след сигнали от граждани. Спецакцията е проведена съвместно от служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ и Областен отдел „Автомобилна администрация“. В хода на акцията са установени двама водачи, на 55 и 39 години от селата Липник и Радинград. Те извършвали таксиметров превоз на пътници без да включват касовите си апарати и да издават фискални касови бележки. На таксиметровите шофьори са наложени санкции от Областния отдел „Автомобилна администрация“. Издадени са и два акта и две принудителни административни мерки, с които са отнети лицензите им за срок от една година, посочват от Областната дирекция на МВР в Разград, като уточняват, че предвидените в закона санкции са от 1000 до 4000 лв.

Проверките ще продължат в работни и в почивни дни. Сигнали за подобен род нарушения се подават към компетентните институции – НАП и Отдел „Автомобилна администрация“, допълват от разградската полиция.

През август при подобна акция на територията на област Разград бяха отнети лицензите на други двама таксиметрови водачи.