Подробно търсене

Заловен е издирваният за убийството в дупнишкото село Крайници

Кореспондент на БТА в Гоце Делчев Елена Рускова, Йоана Димитрова
Заловен е издирваният за убийството в дупнишкото село Крайници
Заловен е издирваният за убийството в дупнишкото село Крайници
Снимка: БТА, архив
Гоце Делчев,  
12.09.2025 19:50
 (БТА)

Заловен е издирваният за убийството в дупнишкото село Крайници 36-годишен мъж, съобщиха за БТА от пресцентъра на МВР. Залавянето му е станало на територията на област Благоевград. По време на ареста мъжът се е самонаранил и е откаран в болницата в Гоце Делчев за преглед. 

В Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) "Иван Скендеров" в Гоце Делчев е приет мъж от село Дъбница (община Гоце Делчев, област Благоевград) с няколко прорезни рани в областта на шията, каза за БТА заместник-управителят на болницата Ангел Тонгов. Той е бил транспортиран с линейка на Спешна помощ - Гоце Делчев и е бил приет в хирургичното отделение. Веднага е качен в операционна зала и в момента лекарите го оперират, каза още Ангел Тонгов. 

Вчера в с. Крайници беше намерена мъртва 25-годишна жена. В сигнала, постъпил в полицията в Дупница, се казва, че в къщата на 25-годишна жена е дошъл мъжът, с когото по-рано е живяла на семейни начала, и ѝ е нанесъл побой, съобщиха от полицията в Кюстендил. Пристигналите на място полицейски служители не са открили в имота нито нападателя, нито жертвата му. При извършения обход, на около 500 м от къщата, е намерен трупът на жената, казаха още от полицията. Извършителят не беше открит и бяха предприети действия по издирването му. 

 

 

/ЛРМ/

Свързани новини

11.09.2025 10:39

Жена на 25 години е открита мъртва в дупнишко село тази сутрин, след като в полицията е постъпил сигнал за нанесен ѝ побой

Тази сутрин, в 4:20 часа, в полицията в Дупница е постъпил сигнал, че в къщата на 25-годишна жена от с. Крайници, община Дупница, е дошъл мъжът, с когото по-рано е живяла на семейни начала, и ѝ е нанесъл побой, съобщиха от полицията в

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 20:26 на 12.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация