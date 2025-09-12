Национален форум за предизвикателствата пред малките населени места събра в Обзор представители на законодателната и изпълнителната власт

Предизвикателствата и перспективите пред малките населени места обсъдиха в Обозр представители на държавната и местната власт. В крайморския град днес се проведе първият Национален форум "Предизвикателства и възможности за развитие на малките населени места", организиран от Националното сдружение на кметовете на кметства.

За събитието в Обзор пристигнаха вицепремиерът Атанас Зафиров, министърът на регионалното развитие и благоустройство Иванов Иванов, заместник-министърът на иновациите и растежа Красимир Якимов, председателят на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) Иван Димитров, депутати, кметове на кметства.

Вицепремиерът Атанас Зафиров изтъкна нова тенденция - завръщането на млади хора към по-малките населени места, в търсене на уют, спокойствие и традиции. "Именно към тях трябва да се обърне властта и да им създаде необходимите предпоставки да живеят добре, нормално, да създават семейства и бъдеще. Хората искат детски градини, здравеопазване и училища, за да могат да останат трайно в тези населени места", каза заместник-министър председателят. Според него, предприемането на тези стъпки ще обърне негативния тренд с обезлюдяването. Без значение е, каза той, политическата окраска на кметовете, по-важна е единната политика за развитието на регионите. Зафиров подкрепи целта на форума - да се изведе по-отчетливо ролята на малките населени места в публичния дебат, да се формулират конкретни и приложими мерки за подобряване на живота и да се очертае пътна карта за тяхното развитие.

Трябва национална стратегия за стимулиране на малките населени места с визия и хоризонт поне до 2050 г., каза министърът на регионалното развитие и благоустройство Иванов Иванов. Тя ще внесе яснота и предвидимост при бюджетното планиране. През последните години развитието на малките населени места е лишено от системен подход, а конкретни проблеми и кризи се решават, без да има някаква последователност, дългосрочна визия и план за устойчиво развитие. Необходимо е да помислим в насока да не се работи на парче, а да се търси по-системен подход, включително и законодателен. Време е да се обединят усилия, заяви Иванов при откриването на първия национален форум “Предизвикателства и възможности за развитие на малките населени места и тяхната роля в местната власт в България“.

Форумът е организиран от Националното сдружение на кметовете на кметства в Република България и е барометър за социалните, икономически и обществени нагласи, които оформят позициите, предизвикателствата и перспективите на местните власти в малките населени места- част от системата на местното самоуправление у нас.

Иван Иванов очерта финансовите възможности от компетентността на регионалното министерство за общините и в частност за малките населени места.

"Въпреки, че през настоящия програмен период подкрепата по линия на Програма за развитие на регионите 2021-2027, е насочена към 50-те градски общини в страната, финансиране по нея се предоставя и на по-малките населени места и селските общини – за здравна инфраструктура, енергийна ефективност на жилищни сгради, туризъм, индустриални зони, паркове, пътна инфраструктура и устойчива мобилност. Най-хубавото тук е, че европейските средства са безвъзмездни и не се товари държавния бюджет", каза той. Министър Иванов посочи, че общинската инвестиционна програма и Планът за възстановяване и устойчивост предлагат още възможности за финансиране и декларира подкрепата на правителството за осигуряването на средства за малките населени места, тъй като, по думите му, те са гръбнакът на държавата.

"Възможности има и то реални. Те могат да доведат до по-добро качество на живот, по-добра екологична среда, по-силна общност. Развитието на туризъм, биоземеделие, чисти технологии, занаяти могат да вдъхнат нов живот на малките населени места", заяви заместник-министърът на иновациите и растежа Красимир Якимов.

Дълбоко вярвам, че бъдещето на България не е само в големите градове. То се корени и в малките населени места и техния потенциал, който много често остава незабелязан, каза той. Якимов поясни още, че в момента се работи изключително активно по дигитализацията на микро, малкия и средния бизнес. И подчерта, че технологичният подем не е запазен само за големите и индустриални научни центрове. "Затова насърчаваме местния бизнес да следи активно процедурите, които отключваме и да кандидатства по тях", допълни той. Заместник-министърът обърна внимание върху предизвикателствата пред малките населени места – недостиг на работна ръка, липса на медицински, административни, образователни услуги.

Малките населени места не могат да бъдат наричани "малки" по значение – те съхраняват българския дух, култура и традиции, заяви председателят на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) Иван Димитров. Предизвикателствата и възможностите пред малките населени места са въпроси, важни не само за местната власт, но и за устойчивото развитие на една обединена държава и нация, посочи той. Председателят на КРС призова за преодоляване на разделението между малки и големи, партийни и непартийни структури, като подчерта значението на общите усилия за развитието на местните общности. Димитров акцентира и върху ролята на регулаторните органи и държавата в създаването на бизнес интерес в малките населени места, както и върху нуждата от актуализация на законодателството, за да отговаря на предизвикателствата на 21 век.

В малките населени места кметът е не само управленец, а и аптекар, магазинер, строител – човекът за всичко. Затова колкото по-малко е едно селище по смисъла на закона, толкова по-голямо е значението на неговия кмет. Това каза депутатът от ГЕРБ-СДС Младен Шишков по време на националния форум. Депутатът подчерта, че е готов да подкрепи предложения за законодателни инициативи, които да улеснят работата на кметовете. Той припомни и промени в Закона за местното самоуправление и местната администрация от 2020 г., които са облекчили дейността им, но според него е нужно да се направи още.

Националното сдружение на кметовете на кметства в България обединява повече от една четвърт от населението на Република България, които заслужават достойни условия на живот и среда, в която да разгърнат своите възможности. Днес за първи път присъстват всички институции – от най-големите, до най-малките. И ще дадем пример как трябва да работим заедно, за да може с уверени стъпки да постигнем големи цели, каза кметът на Обзор и председател на Националното сдружение на кметовете на кметства в Република България Христо Янев, домакин на форума.

Обсъжданията днес бяха съсредоточени върху дългосрочни подходи за устойчиво развитие на малките населени места чрез взаимосвързани решения, свързани с инфраструктурата, земеделието, икономиката, екологията, социалното развитие, дигитализацията.