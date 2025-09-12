Подробно търсене

Кореспондент на БТА в Разград Ванеса Димитрова
БТА, Разград (12 септември 2025) Снимка: кореспондент на БТА в Разград Ванеса Димитрова
Разград,  
12.09.2025 17:12
 (БТА)

В Разград започна приемът на документи за Мерките за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби на Община Разград за 2025 г., съобщи на пресконференция кметът Добрин Добрев.

Желаещите да кандидатстват по програмата могат да подадат документи до 3 ноември т.г., включително, в Центъра за административно обслужване – деловодството на общинската администрация. Образци на бланка-искане и декларация за съгласие за обработка на лични данни са публикувани на сайта на Община Разград, отбеляза Добрев. 

Кметът припомни, че общинската инициатива е за 11-та поредна година, а Мерките за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби на Община Разград за 2025 г. бяха утвърдени на заседание на Общинския в края на август. 

Целта на приетата програма е поощряване и насърчаване на творческите заложби и потребности на децата от община Разград, които са заели призови места на национални и международни конкурси, олимпиади и състезания в сферата на науката, изкуствата и спорта през годината, както и финансово подпомагане и стимулиране чрез стипендии и предоставяне на еднократен финансов стимул. Бюджетът за 2025 г. е 40 000 лв., като увеличението спрямо предходната 2024 г. е с 5000 лв., каза още Добрин Добрев. 

