Общинската избирателна комисия в Белоградчик прекрати предсрочно пълномощията на общинския съветник Румен Цанков

Общинската избирателна комисия (ОИК) в Белоградчик е прекратила предсрочно пълномощията на общинския съветник Румен Цанков. Това съобщи за БТА председателят на комисията Стефан Григоров.

В ОИК е постъпила присъда, влязла в сила на 04 август 2025 г., с която Цанков е осъден условно на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер. Решението не е обжалвано и е влязло в законна сила, уточни той.

С друго решение е обявена за избрана Пролет Борисова-Костадинова, която е следваща в листата на местна коалиция "БСП за България" (НДСВ, Новото време, ДПС, Български възход, Движение Гергьовден).