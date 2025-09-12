Подробно търсене

Общинската избирателна комисия в Белоградчик прекрати предсрочно пълномощията на общинския съветник Румен Цанков

Снимка: кореспондент на БТА във Видин Росен Младенов (архив)
Белоградчик,  
12.09.2025 17:02
 (БТА)

Общинската избирателна комисия (ОИК) в Белоградчик е прекратила предсрочно пълномощията на общинския съветник Румен Цанков. Това съобщи за БТА председателят на комисията Стефан Григоров.

В ОИК е постъпила присъда, влязла в сила на 04 август 2025 г., с която Цанков е осъден условно на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер. Решението не е обжалвано и е влязло в законна сила, уточни той.

С друго решение е обявена за избрана Пролет Борисова-Костадинова, която е следваща в листата на местна коалиция "БСП за България" (НДСВ, Новото време, ДПС, Български възход, Движение Гергьовден).

/МК/

