Движението при 381 км по пътя Симитли – Кресна в посока Кулата се осъществява с повишено внимание заради разпилян товар

Кореспондент на БТА в Благоевград Мария Спасова
Снимка: Иван Лазаров /БТА, Архив
Благоевград,  
12.09.2025 12:36
 (БТА)

Движението при 381 км по път І-1 /Е-79/ Симитли – Кресна в посока Кулата се осъществява с повишено внимание поради разпилян товар. Това съобщиха от пресцентъра на от Агенция "Пътна инфраструктура". 

От рано тази сутрин временно движението от 375 до 376 километър по път I-1 /Е-79/ София - Кулата се осъществява реверсивно. Трафикът е в две ленти в посока Кулата и в една лента в посока София. От пътната агенция апелират водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. 

През август заради ремонт на настилката беше ограничено движението в платното за София по 2,4-километров участък от главния път I-1 (E79) София – Кулата в Благоевград. 

 

/ТТ/

Към 12:45 на 12.09.2025 Новините от днес

