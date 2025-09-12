Движението при 381 км по пътя Симитли – Кресна в посока Кулата се осъществява с повишено внимание заради разпилян товар

Движението при 381 км по път І-1 /Е-79/ Симитли – Кресна в посока Кулата се осъществява с повишено внимание поради разпилян товар. Това съобщиха от пресцентъра на от Агенция "Пътна инфраструктура".

От рано тази сутрин временно движението от 375 до 376 километър по път I-1 /Е-79/ София - Кулата се осъществява реверсивно. Трафикът е в две ленти в посока Кулата и в една лента в посока София. От пътната агенция апелират водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

През август заради ремонт на настилката беше ограничено движението в платното за София по 2,4-километров участък от главния път I-1 (E79) София – Кулата в Благоевград.