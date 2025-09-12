Депутатите разглеждат на първо четене промени в Закона за ограничаване изменението на климата

Депутатите започнаха работа с обсъждане на първо четене на промени в Закона за ограничаване изменението на климата, внесени от Министерския съвет. Законопроектът е включен в Плана за действие с мерките, произтичащи от членството на България в Европейския съюз, за 2024 г., като поради неприемането му през 2024 г. е прехвърлен в Плана за 2025 г., посочва вносителят.

Целта е насърчаване на намаляването на емисиите на парникови газове по разходоефективен и икономически ефективен начин.